Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Carla, de 28 años, que nos escribe desde San Isidro.
Doctora Magaly, siento que mi relación con Andrés gira más alrededor de su familia que de nosotros. Siempre que surge un plan familiar, una reunión o un problema, él lo antepone a nuestros momentos juntos, incluso cuando ya habíamos organizado algo. Me da cólera y fastidio sentir que mis necesidades y nuestros planes quedan siempre atrás.
Sé que la familia es importante, pero siento que yo siempre paso a segundo plano. Cuando le digo cómo me siento, muchas veces me dice que exagero o que no entiendo lo que él hace. Me duele que mis emociones queden invisibles y que termine cediendo sin sentirme escuchada.
A veces me guardo lo que pienso para evitar discusiones, pero eso solo aumenta mi frustración. Me gustaría que pudiéramos organizar momentos que sean solo nuestros, donde podamos relajarnos y disfrutar sin interrupciones, y sentir que lo que necesito también vale.
Me preocupa que si esto sigue así, terminemos distanciándonos más de lo que queremos. Me doy cuenta de que, a veces, él también se siente presionado por su familia y no sabe cómo decir que necesita tiempo solo para nosotros. Quisiera que pudiéramos hablar de esto sin culpas ni reproches, reconociendo que ambos tienen necesidades. Por favor, aconséjeme para poder actuar de la manera correcta y no perjudicar nuestra relación.
CONSEJO
Querida Carla, habla con Andrés cuando estén tranquilos y cuéntale cómo te afecta que siempre anteponga a su familia. Busquen pequeños momentos solo para ustedes, aunque sea una cena rápida o un paseo corto. Lo importante es que sean frecuentes y que ambos se sientan valorados y disfrutando de su tiempo juntos.