Hoy te cuento la historia de Tatiana, de 28 años, quien me escribe desde Ancón:

Doctora Magaly, estoy muy decepcionada de mi novio. Teníamos planes para casarnos, pero descubrí que tiene un hijo y siento que mi futuro se derrumbó.

Francisco y yo tenemos una relación desde hace 5 años. Lo conocí en el matrimonio de mi mejor amiga y desde que nos vimos surgió la atracción entre ambos. Es guapo, inteligente, con un buen trabajo y mucho sentido del humor. Nos compenetramos muy bien, tanto en lo personal como en la intimidad. Ningún hombre me había hecho sentir tanto placer como él. Creí que había encontrado al hombre perfecto. Sin embargo, todas mis ilusiones se acabaron cuando descubrí que mi Panchito tiene un hijo de 5 meses.

Yo sospechaba que él me ocultaba algo porque su comportamiento había cambiado. Se alejaba para contestar llamadas del celular, se ponía nervioso cuando le preguntaba con quién hablaba y ya no quería quedarse los fines de semana en mi departamento.

Una noche que él se quedó a dormir tomé su celular y revisé su whatsapp. Casi me muero cuando descubrí el chat con una mujer donde hablaban de su bebé. Inmediatamente le reclamé. Francisco me dijo que había sido una aventura de una noche, pero que lamentablemente trajo consecuencias; que él me amaba, pero no podía desatender a su hijo. Pensaba contármelo, pero no había encontrado el momento para hacerlo.

Doctora, inmediatamente lo boté de mi casa y de mi vida. Francisco me sigue buscando pidiéndome perdón. Ya teníamos fecha para la boda y las invitaciones estaban por enviarse, pero ahora no sé qué hacer.

Querida Tatiana, no te sientas presionada a perdonar a Francisco solo porque ya tenían planes de boda. El hecho que te haya ocultado que tiene un hijo y que no encontraba el momento adecuado para decírtelo es una justificación muy infantil. Una relación no puede basarse en la desconfianza. Tómate tu tiempo para pensar bien las cosas y decidir lo que sea mejor para ti. Suerte.