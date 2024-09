Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alejandro de 20 años de San Borja.

Doctora Moro, seguro le parecerá curioso que alguien tan joven le escriba. Cuando he leído sus columnas, por lo general, veo historias de personas más adultas. Pero como soy muy cercano a mi abuelito y él siempre ha leído OJO, fue así como llegué a su columna.

Le cuento que estoy muy defraudada de Estephany, una guapa chica que conocí hace tres meses en una discoteca. Apenas la vi, me fascinó su hermoso rostro y cálida sonrisa. La atracción fue mutua y, al poco tiempo de conocernos, decidimos iniciar una relación.

Mi chica me dijo que tenía 23 años. Como es muy delgada y tiene el rostro súper fino y la piel muy cuidada, jamás me imaginé que me estaba engañando. Sin embargo, hace poco descubrí que es una señora de 33 años. Tiene casi la edad de mi mamá.

Descubrí su edad cuando olvidó su billetera en mi casa. Me dio curiosidad ver cómo lucía en su foto de DNI, no obstante, grande fue la sorpresa al notar que me lleva 13 años.

Estephany me pidió disculpas y me dijo que hace tiempo no sentía algo tan especial y que por eso no sabía cómo contarme ese detalle. La verdad, me gusta bastante, pero detesto que me oculten cosas importantes. Además, siendo honesto, no me siento tan cómodo con una diferencia de edad tan grande. Quiero terminar con ella, pero no sé cómo abordar el tema. Por favor, aconséjeme.

CONSEJO

Querido Alejandro, estuvo mal que Estephany te ocultara su edad, pero si a ti te genera incomodidad que sea mucho mayor que tú, entonces procede a ponerle fin al romance. Sé muy sutil con tus palabras, dile que te enojó que te ocultara las cosas y que la confianza se resquebrajó. Esta experiencia le servirá a tu chica para ser sincera con su edad en una próxima oportunidad.