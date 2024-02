Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carmen, de 29 años, que vive en Surco:

Doctora Magaly, estoy molesta con Santiago, mi novio. Siempre me pide prestado dinero para nuestras citas. Él finge que me lleva a pasear con mis padres, pero en realidad yo pago todo. Solo lo hace por aparentar y ya estoy cansada.

Cuando empecé a salir con él todo era distinto. Santi me organizaba detalles muy bonitos, íbamos a restaurantes nuevos para conversar y ahora, aunque hacemos lo mismo, yo lo pago todo. Mi pareja asegura que solo será por un tiempo mientras encuentra trabajo, no obstante, ya lleva tres meses sin un empleo.

No quiero parecer una consentida, pero se supone que gano mi dinero para comprar mis cosas, pagar lo que necesito como mis cursos, mis citas en el salón, entre otras cosas. Santiago, como si fuera poco, siempre pide lo más caro y gasta a sus anchas sabiendo que yo pago todo. No es justo.

Ya le dije que sea más considerado. Cada fin de mes, apenas y me queda una pequeña cantidad de dinero para mí y eso me incomoda. Pero mi novio no entiende, me repite a cada rato que solo es por un tiempo. Doctora, ya me cansé de sus mentiras. Incluso, le he pedido que no me busque hasta que consiga trabajo.

El problema es que lo amo, entonces esta situación me resulta dolorosa. No sé si se está aprovechando de mí o si en realidad está buscando un empleo. Quisiera que llegáramos a un acuerdo. ¿Cree que estaría mal ponerle un límite?

CONSEJO

Estimada Carmen, si ves que Santiago se esfuerza realmente en encontrar empleo, no está mal que lo apoyes en un momento difícil. Sin embargo, si notas que es desconsiderado, entonces no le sigas prestando dinero. Asimismo, te aconsejo separar un porcentaje de tus ingresos sólo para ti al inicio del mes y establece un presupuesto para sus citas, así no podrás gastar de más. Ánimos.