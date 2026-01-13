Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Camila, de 29 años, de Lince.

Doctora Magaly Moro, llevo dos años con Andrés y siempre creí que éramos un equipo. Nos apoyamos mucho, compartimos planes y nos hablamos siempre con sinceridad. Pero hace unas semanas algo cambió y me tiene confundida y enojada.

Andrés me pidió que dejara mi trabajo. No fue en broma ni de manera casual, me dijo de frente que quería mudarnos juntos a su ciudad, que su carrera tenía más proyección allí y que “no podía tener una pareja ocupada en otra ciudad”. Me aseguró que era por nuestro futuro, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir que mi vida y mis decisiones no valían.

Yo amo mi trabajo. Es lo que me permite crecer, aprender y sentirme bien. Además, dejarlo no es solo un cambio de rutina, es sacrificar años de esfuerzo y un proyecto que es mío. Él dice que no entiende por qué me cuesta aceptar ‘un paso lógico para nuestra relación’, pero parece no entender que estoy perdiendo algo importante.

Desde entonces todo se volvió tenso. Cada conversación sobre planes juntos termina en discusiones y siento que me juzga porque deseo mantener mi vida profesional.

No sé si debería ceder por amor, insistir en seguir mis planes o replantearme si estamos en el mismo camino. Me duele pensar que años de relación terminen por un conflicto así, pero también me duele sentir que no me escucha ni me respeta. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Querida Camila, en una relación nadie debería sentir que tiene que dejar de lado lo que cree que es importante para sí. Amar también es acompañarse y buscar soluciones juntos, no cambiar quién eres. Está bien poner límites y expresar lo que realmente necesitas; así los dos pueden entender mejor lo que buscan y esperan de la relación. Suerte.