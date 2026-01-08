Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Luis, de 38 años, de Trujillo.
Doctorcita, llevo tres años de relación con Camila y hasta hace poco sentía que íbamos en la misma dirección. No ha sido una relación perfecta, pero sí estable, con planes claros y mucho compañerismo. Yo ya la integré a mi familia, viajamos juntos y hablábamos seguido de convivir.
El problema empezó cuando le propuse formalmente mudarnos juntos este año. No fue una sorpresa, era algo que ya habíamos conversado antes y que, en teoría, ambos queríamos. Sin embargo, su reacción no fue la que esperaba. Se quedó en silencio y después me dijo que necesitaba pensarlo, que no estaba segura de estar lista para dar ese paso.
Desde ese día la noto distinta. Más distante, menos comunicativa. Ya no habla del futuro como antes y cuando saco el tema, me dice que se siente presionada, que su trabajo la tiene agotada y que no quiere equivocarse otra vez como en relaciones pasadas. Dice que me quiere, pero que ahora mismo no sabe qué quiere para su vida.
Siento que estoy dando todo y que ella está con un pie dentro y otro fuera. Me duele pensar que mientras yo proyecto una vida juntos, ella esté dudando incluso de seguir. La incertidumbre me tiene ansioso y triste.
No quiero forzar una decisión, pero tampoco quiero quedarme esperando indefinidamente. Tengo miedo de perder tiempo y terminar lastimado, pero también miedo de soltar a alguien que amo. No sé si darle ese espacio que pide o si ser más claro con lo que necesito. ¿Qué me aconseja?.
CONSEJO
Querido Luis, pedir tiempo cuando uno ya está comprometido emocionalmente no es un asunto menor. Es válido que Camila tenga dudas, pero también que tú necesites claridad. Dar espacio no significa quedarte en pausa indefinida. Habla sobre plazos, expectativas y límites puede ayudar a que ambos entiendan si están realmente en el mismo momento de vida. Cuidarte también es parte del amor. Suerte.