Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ana María, de 29 años, que vive en Chimbote:

Doctora Moro, desde hace una semana me siento perdida, no sé cómo actuar, no sé qué pensar, me siento muy mal.

Sucede que mi enamorado, con quien tengo cuatro años de relación, me fue infiel. Franco y yo hemos tenido problemas desde hace unos meses. Yo siento que nuestra relación no avanza, mientras él piensa que todo está bien. Yo le he preguntado si él se ve conmigo en el futuro y me ha dicho que sí, por ello en su momento le propuse comprometernos, no para casarnos inmediatamente sino para unirnos más, pero él me dijo que eso no era necesario porque él ya sentía que teníamos una relación seria. Esas fueron sus palabras.

Lo cierto es que una y otra vez le tocaba el tema y por eso discutíamos. Hace un mes, él me pidió tiempo, una pausa en nuestra relación para que evaluemos nuestros comportamientos y decidir si queremos seguir juntos. Con el dolor de mi corazón acepté, ya que no quería alejarme de él.

Nunca pensé que en ese tiempo él se besaría con otra mujer. Hace una semana me lo confesó. Me dijo que ocurrió en una fiesta y que no significó nada. Que se dio cuenta de que estaba haciendo mal porque me amaba y paró la situación.

Sin embargo, doctora, al escucharlo mi corazón se rompió. Si él besó a otra mujer es porque ella le gustó, no me tuvo presente en ese momento y si es así es porque ya no me ama. ¿Usted qué cree doctora?, ¿cómo alivio este dolor que tengo?

CONSEJO

Estimada Ana María, considero que debes conversar con Franco sobre lo que pasó. Pídele que sea sincero por el bien de ambos. Ahora, esta situación que me cuentas pasa muchas veces; sin embargo, puede servir para que la persona se dé cuenta de sus reales sentimientos. Ese parece ser el caso de tu chico. Comprendo tu dolor, pero creo que Franco merece una oportunidad.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe