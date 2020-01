Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Edgar (San Luis, 25 años). Doctora Magaly, estoy muy enojado con mi enamorada Fernanda.

Yo soy un fanático de la saga de Star Wars. Desde hace años espero con ansias cada uno de los estrenos, incluso, colecciono muñecos y disfraces de los personajes principales de esta cinta.

Mi enamorada sabe perfectamente de mi fanatismo por Star Wars. Tenemos tres años de relación y en todo este tiempo he tratado de contagiarle mi gusto por cada uno de los episodios. A pesar de esto, ella no se ha mostrado interesada.

Hace un par de semanas se estrenó la última película de Star Wars: "El ascenso de Skywalker". Por supuesto, tenía previsto verla. Mi hermano mayor, otro fan de la saga, y yo habíamos quedado en ir al cine apenas él saliera de vacaciones y llegara a Lima. Resulta que trabaja en Tarapoto.

Le comenté de esto a Fernanda y me dijo que ambos le dábamos bastante importancia a una película. Le expliqué que para nosotros era importante y que tratara de entender.

No sé si lo hizo por molestarme o fue un descuido, pero cuando le pedí comprensión me respondió: “¿Para qué quieres verla?. En YouTube ya puedes encontrar toda la película. Además, ya se sabe que Leia..., que Rey se convierte... y que Palpatine logra...”. Doctora, Fernanda me spoileó prácticamente toda la película. Ella se dio cuenta de lo que había hecho y me pidió disculpas. Eso fue hace tres días y desde entonces no he hablado con ella. ¿Cómo hago para perdonarla?

Ojo al consejo

Estimado Edgar, entiendo tu enojo. Sin embargo, creo que debes darle una oportunidad a Fernanda. Conversa con ella sobre el hecho. Seguramente fue un descuido de su parte. Dudo que te haya contado la trama con una mala intención sabiendo que eres fanático de la película. Tienen tres años de relación. No los eches por la borda. Mucha suerte.