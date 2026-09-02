Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Carla de 26 años, que nos escribe desde el Cercado de Lima
Doctora Magaly Moro, le escribo muy confundida porque llevo seis meses saliendo con Renzo y no sé cómo resolver este dilema. Lo que comenzó como una atracción inevitable se convirtió en algo mucho más profundo de mi parte, hasta llegar a enamorarme completamente de él. Sin embargo, él parece resistirse a dar el paso decisivo para definir lo que realmente somos. En el fondo me culpo a mí misma, por haber permitido que esto avanzara sin poner reglas claras desde el inicio.
Nuestra dinámica se ha vuelto sumamente incómoda y dolorosa para mí porque me mantiene en una completa clandestinidad. Jamás caminamos juntos por la calle ni pisamos un restaurante, pues nuestras citas se reducen exclusivamente a hoteles y spas. Me duele sentir que soy su secreto mejor guardado, alguien que solo existe dentro de cuatro paredes. Siento que merezco un lugar a la luz del día y no solo encuentros privados.
No puedo negar que existe entre los dos un fuego sumamente intenso que nos envuelve cada vez que estamos a solas. Esa química tan arrolladora me nubla el juicio, pero al apagarse la llama me invade una tremenda soledad. Anhelo construir un compromiso real, caminar de la mano y construir un futuro donde no tenga que esconderme. La entrega física es insuperable, pero el vacío emocional que deja después me está destruyendo poco a poco.
No sé de qué manera abordar el tema con Renzo para guiarlo hacia una formalización sin que se aleje por completo. Me da pavor afrontar su respuesta, pero ya no puedo seguir aceptando este trato que afecta mi autoestima. ¿Cómo hago para transformar lo que tenemos en un noviazgo formal?
CONSEJO
Querida Carla, no te culpes por haber actuado con el corazón, pero es momento de priorizar tu tranquilidad. Habla francamente con Renzo y exprésale que necesitas un compromiso transparente y público; si él no está dispuesto a dártelo, significa que no valora todo lo que eres. Mereces a alguien que te tome de la mano con orgullo ante el mundo y no solo entre cuatro paredes. Suerte.