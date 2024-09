Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de José Luis, de 36 años, de Comas:

Doctora, estoy harto de Fabiana. Cuando inicié nuestra relación no pensé que la diferencia de edad entre nosotros nos afectaría por tonterías, sin embargo, hoy me doy cuenta que sus niñerías me aburren.

Fabi tiene 24 años y le encanta ver videos de TikTok, así que siempre que se hace viral un video, me tiene loco durante una semana con la canción, frase o lo que sea que se haya puesto de moda.

Desde hace unos días no deja de repetir dos frases de un tiktoker llamado “Valentino”. El asunto es que este muchacho suele decir dos expresiones que mi chica repite como loro: “Oye, qué tienes” y “Tumba la fiesta oe”.

Al principio, me generaba risa y pensé que eran expresiones de ella. No obstante, al notar que no dejaba de decirlas en todo momento le pregunté de dónde las había sacado. Y, en ese momento, me explicó cómo nacieron estas frases y me mostró los videos de Valentino.

Doctora, acepto que me he reído con los clips de este chico, es divertido, no obstante, me aturde que mi novia repita y repita, “Oye, qué tienes” y “Tumba la fiesta oe”, por cualquier cosa, incluso cuando estamos peleando o hablando temas serios.

Le he pedido educadamente que deje de decir esas frases, al menos cuando está conmigo, pero ella hace todo lo contrario. La vez pasada le grité, “ya cállate, pareces tonta” y mi pareja se ha resentido. Yo la amo, pero tampoco puedo estar soportando sus inmadureces. Ya me he disculpado y no me contesta ni los mensajes ni las llamadas. ¿Qué hago? Agradezco su consejo.

CONSEJO

Estimado José Luis, dejar que se le pase el enojo a tu chica, dale su tiempo. Si transcurren varios días y no te responde, intenta una vez más disculparte. Si sigue molesta por una tontería como esa, entonces Fabiana no está valorando la relación. Además, tú ya le habías pedido educadamente que no diga esas frases en tu presencia. Analiza bien la situación porque esta conducta se puede repetir. Suerte.