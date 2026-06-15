Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fabián, de 29 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Doctora Magaly Moro, le escribo con el corazón lleno de angustia por el rumbo que está tomando mi matrimonio. Hace apenas seis meses nos juramos amor eterno frente al altar y yo imaginaba que estaríamos viviendo la etapa más hermosa de nuestras vidas. Sin embargo, siento que la felicidad se nos está escapando de las manos porque el trabajo se ha convertido en el rival más difícil de vencer dentro de mi propio hogar.

Mi esposa es una mujer brillante y muy comprometida con su profesión, pero su entrega ha cruzado un límite que me duele. Ella pasa largas horas en la oficina y, por si fuera poco, trae trabajo a la casa. Cuando cruza la puerta, su mente sigue fija en los pendientes del día siguiente y la computadora se interpone entre nosotros. Ya no quedan espacios para conversar de lo nuestro ni para mirarnos con la ternura de antes.

Esta situación incluso está afectando nuestra vida íntima. Los momentos de pasión y las caricias que solían encender nuestras noches se han transformado en indiferencia debido a su cansancio. Me duele sentir que comparto la cama con una extraña que solo busca descansar de su rutina laboral, dejando de lado la complicidad y el fuego que tanto nos unía.

Extraño a la mujer de la que me enamoré. No quiero que el éxito profesional termine con nuestra hermosa historia de amor. Deseo recuperar sus abrazos sin horarios y volver a ser la prioridad en sus días. Ayúdeme, doctora, porque no sé cómo despertar su interés sin que se sienta presionada.

CONSEJO

Querido Fabián, es comprensible tu sentir, pues los primeros meses de casados son vitales para consolidar la unión y la intimidad de la pareja. Conversa con tu esposa y explícale, sin reproches, cuánto extrañas los espacios a solas. Propongan juntos establecer límites saludables al trabajo en casa para que puedan retomar esos momentos mágicos. Suerte.