¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este domingo 2 de agosto te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

Resentimientos saldrán a flote en conversaciones con sus seres queridos hoy domingo. No tiene que avergonzarse. Mejor busque soluciones.

TAURO

Mucho cuidado con las palabras que utilice en sus momentos de enfado. Existen algunas que no pueden ser retractadas. Está advertido.

GÉMINIS

Debe ser cariñoso y atento con su pareja pues necesita sentirlo cerca. Todo estará predispuesto para una velada romántica. Noticias de un amigo.

CÁNCER

Contará con toda la atención de sus familiares políticos en el día de hoy. Procure no cometer ningún tipo de error. Muéstrese tal cual es. Suerte.

LEO

Momento excelente para la vida familiar y para recibir a un viejo amigo. Por la noche una buena película sería lo recomendable. Manos a la obra.

VIRGO

Su vida emocional no logra entenderla del todo, muchas cosas dan vueltas por su cabeza. Ponga atención a sus sueños porque hay mensajes.

LIBRA

Hay temas familiares que revisten más importancia que el amor y el romance. Sin embargo el domingo es para pasarlo con los suyos. Hágalo.

ESCORPIO

Es un día propicio para conversar sobre diversos temas con miembros de su familia y para aclarar, de paso, ciertos asuntos pendientes.

SAGITARIO

La realidad suele ser contraria a sus sueños. Pero está en sus manos redirigir las cosas. Recibirá una noticia muy agradable. Bien por ello.

CAPRICORNIO

Siempre es bueno aprender de las experiencias ajenas, su punto de vista es más centrado y podrá sacar valiosas conclusiones. Manos a la obra.

ACUARIO

Si lo que tiene en mente es formar una familia, hoy es ideal para proponérselo a su ser amado. Si ya la tiene pues siéntase más cercano a ellos.

PISCIS

Apoyo del entorno familiar es necesario para poner en marcha esos cambios que considera importantes para el hogar. Relájese por la noche.