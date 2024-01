Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Raúl, de 39 años, que vive en Salamanca:

Doctora Moro, le escribo estas líneas sumamente preocupado porque me encuentro en una situación muy comprometedora. El dilema que me tiene hasta asustado es que la hermana de mi esposa me está provocando, me quiere seducir.

Al principio, pensé que era mi imaginación porque mi cuñada es una chica súper atractiva y jamás imaginé que se fijaría en mí. Ella tiene muchos chicos que la pretenden, sin embargo, al parecer, le gusta lo prohibido.

Las primeras acciones que me hicieron notar su atracción fue cuando dejaba la puerta del baño abierta mientras se duchaba en mi casa o cuando me tocaba la pierna durante los almuerzos familiares por debajo de la mesa. También me escribe a menudo por WhatsApp para hacerme todo tipo de consultas, a pesar de que yo le respondo muy cortante.

Una vez quise poner al tanto a mi mujer sobre esta situación, pero lejos de apoyarme, ella se indignó. “¿Qué me estás tratando de decir? ¿que mi hermana se te está regalando?”, expresó muy enojada.

Debo reconocer que mi cuñada me gusta y es una gran tentación. Tengo temor de caer en algún momento y perder a mi familia. Sin embargo, no tengo el apoyo de mi pareja para alejar a su familiar. ¿Qué hago, señora Moro? Aconséjeme, por favor.

CONSEJO

Estimado Raúl, la única solución es que hables claramente con tu pareja sobre lo que está ocurriendo, le muestres los chats y le expreses tu preocupación. No hables de tu atracción por su hermana, pero sí dile que la situación que vives es bastante incómoda para ti y te roba la paz. Si no recibes el apoyo de tu pareja, te toca enfrentar a tu cuñada y ponerle un límite. Saludos.

