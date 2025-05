Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Sergio, de 45 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Querida doctora Magaly Moro, gracias por leer mi carta. Espero que su consejo ayude a salvar mi relación con María. Llevamos un año y medio de enamorados. Por cuestiones de trabajo, he tenido que mudarme al Cusco hace seis meses.

Con María decidimos seguir nuestra relación a distancia. Para mantener vivo el sentimiento, nos comunicación todos los días, ya sea por llamadas telefónicas, mensajes o videollamadas.

Los primeros meses todo marchaba bien. Hablábamos diariamente. Pero hace dos meses nuestra relación se ha enfriado.

Siento que soy el único que le pone empeño por conservar la llama del amor. Siempre soy el primero que envía un mensaje para dar los buenos días y hago las videollamadas.

María siempre contestaba mis mensajes con mucho cariño, pero ahora me deja en visto, dice porque tiene mucho trabajo y está cansada. Doctora, en estos seis meses que estamos lejos ella nunca ha tomado la iniciativa para seguir en contacto. Soy yo el que siempre da el primer paso y ya me cansé.

Hace una semana decidí no escribirle hasta que ella lo haga primero. Doctora, pasaron dos días y ella ni se tomó la molestia de enviarme un meme. Tuve que ser yo quien le escribiera, y le reclamé su comportamiento distante y frío.

Me pidió que la disculpara, que había estado tan ocupada que no se percató que no habíamos hablado en dos días. Doctora, ese comportamiento me hace pensar que nuestra relación ya no tiene futuro. ¿Usted cree que debería terminar con ella?

CONSEJO

Querido Sergio, la distancia siempre será un factor que ponga a prueba el amor de una pareja. Antes de tomar una decisión, conversa con María sobre cómo te hace sentir su comportamiento y dile qué te gustaría que ella haga por ti. Si después de sostener ese diálogo sincero ves que la actitud de ella sigue siendo la misma, lo mejor es que evalúes si vale la pena seguir juntos. Suerte.