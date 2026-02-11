Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ricardo, de 26 años, del distrito de Villa El Salvador

Doctora Magaly, le escribo porque necesito de su sabio consejo para saber cómo convencer a mi amada Cinthya que es una mujer hermosa de bella figura. Llevamos ocho meses de una relación maravillosa, pero el verano se ha convertido en un obstáculo para ambos. Yo amo el mar y me encantaría llevarla a los balnearios del sur para disfrutar juntos del sol y la playa. Sin embargo, cada vez que planeo una salida, ella me pone mil pretextos para no ir.

Ella dice que no tiene el cuerpo adecuado para lucir un bikini y que siente mucha vergüenza. Me duele que no pueda verse con los ojos que yo la miro cada día. Para mí, ella es la mujer más hermosa de este mundo. Es de contextura gruesa, tiene unas caderas bien contorneadas y unas piernas hermosas que son mi debilidad. No está obesa, como ella dice, pero incluso si lo estuviera, no me importaría porque mi amor por ella va más allá de lo físico.

He intentado de todo para convencerla de que su figura es perfecta y que me encanta tal cual. Le digo palabras bonitas y trato de darle seguridad, pero sus complejos son muros muy altos. No quiero presionarla ni que se sienta mal, solo deseo que comparta conmigo mi lugar favorito.

Dígame, doctora, ¿cómo puedo ayudarla a tener confianza en sí misma? Lo que más valoro de Cinthya es su forma de ser. No me importa el qué dirán, solo que ella se sienta cómoda y feliz a mi lado. Espero su sabio consejo para poder salvar nuestros planes de este verano tan caluroso.

CONSEJO

Querido Ricardo, el amor se construye con paciencia y refuerzo positivo constante. No la presiones para ir a la playa de inmediato; busca actividades privadas donde ella se sienta cómoda mostrando su cuerpo. Hazle entender que tu admiración es genuina y sugiere que busquen juntos prendas que la hagan sentir cómoda y segura de sí misma. Suerte.