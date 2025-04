Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Marcelo de 45 años, que nos escribe desde La Molina.

Señora Moro, la situación por la que atravieso no es grave, pero sí incómoda y hasta vergonzosa para mí. El tema es que, desde que mi esposa comenzó a correr e ir al gimnasio, sube fotos todos los días, religiosamente, de sus rutinas, selfies con sus amigos, de los kilómetros recorridos, entre otra información. Al principio, me agradó verla tan entusiasmada. Incluso, siempre le comentaba cosas bonitas en sus historias y publicaciones en las redes sociales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, me empezó a aburrir que tuviera la necesidad de subir todo el tiempo información, aunque no le dije nada. Pensé que era una fase y que eventualmente se calmaría, pero en los últimos meses esta situación se ha vuelto cada vez más fastidiosa. Las fotos que sube mi mujer ahora son sugerentes, provocativas y, en algunos casos, hasta burdas. También comparte videos donde aparece bailando, pero ni siquiera se le ve la cara, solo su trasero. Esto me parece una falta de respeto hacia mí, pero mis hijos dicen que debo dejarla ser y que no debo ser machista.

No sé si soy el único que ve esto como un problema o si realmente estoy exagerando. Mis amigos opinan que no debería darle tanta importancia, que es algo normal hoy en día, pero a mí me incomoda ver a mi esposa mostrándose de esta manera tan pública, sin ningún tipo de filtro. Al principio, lo tomé como una forma de expresión personal, pero ahora siento que está afectando nuestra relación.

¿Qué opina usted, doctora? ¿Estoy exagerando con mi incomodidad o hay algo que realmente deba preocuparme?

CONSEJO

Querido Marcelo, no se trata de ser machista, sino de cómo te hace sentir el comportamiento de tu esposa. Es natural que te incomode que comparta fotos y videos sugerentes, especialmente si lo ves como una falta de respeto. Habla con ella de forma honesta y sin acusaciones, enfocándote en cómo te afecta emocionalmente, no en criticar sus decisiones.