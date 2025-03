El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Roberto, de 45 años, quien vive en el distrito de Breña:

Señora Moro, estoy angustiado porque, debido a los recientes escándalos de famosos que han engañado a sus parejas, mi esposa ha cambiado su actitud hacia mí. Constantemente me amenaza con que, si la engaño, me hará la vida imposible. A veces, al llegar del trabajo y mostrarle cariño, ella me pregunta por qué tanta demostración, lo que desencadena sus inseguridades.

Por el Día de la Mujer, la sorprendí con flores y su desayuno favorito. Aunque al principio se mostró emocionada, luego se quedó callada y expresó que esperaba que esos detalles no fueran por culpa de una posible infidelidad. Doctora, amo profundamente a mi esposa. Llevamos 12 años juntos y nunca la he engañado. Es una mujer inteligente, trabajadora, dedicada y muy atractiva. No tendría motivos para arriesgar nuestra relación por una aventura.

Ella nunca mostró este comportamiento hasta que comenzó a consumir noticias de espectáculos y videos en redes sociales sobre infidelidades de famosos. Ahora menciona constantemente a personajes como Christian Cueva, Beele y Ángel, quienes han engañado a sus parejas. Mi esposa los señala como ejemplos de deslealtad. Me pregunto, ¿qué culpa tengo yo de todo esto?

No deseo que nuestra relación se vea afectada por sospechas infundadas. Le agradecería su orientación sobre cómo manejar esta situación.

CONSEJO

Querido Roberto, es fundamental establecer una comunicación abierta y sincera con tu esposa. Comparte tus sentimientos y preocupaciones, y escucha atentamente las suyas. Consideren juntos establecer límites saludables respecto al consumo de contenido sobre celebridades que pueda alimentar inseguridades.