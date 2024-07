Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Julián de 52 años, que vive en Chorrillos.

Doctora Magaly, le cuento que tengo 20 años de casado con mi esposa Luciana y tenemos dos hijos de 10 y 15 años. Nuestro matrimonio ha marchado muy bien en todos estos años, con sus altas y bajas, como toda pareja, pero nada que haga que nuestro amor se apague, por el contrario, siento que cada día se fortalece más.

Luciana y yo nos conocemos desde jóvenes, fuimos juntos al colegio. Nos hicimos enamorados en la secundaria y desde ahí nunca nos hemos separado. Se puede decir que nos conocemos de toda la vida. Sin embargo, siento que en los últimos meses mi esposa ha cambiado mucho, en especial en nuestra vida íntima.

Sucede que mi Lucianita me ha pedido que sea más creativo en la intimidad. Hace unos días se le ha ocurrido que vayamos a un hotel a probar un mueble tántrico. Yo no sé de dónde saca esas ideas, doctora. Tuve que buscar en internet qué es un mueble tántrico. Yo pensaba que era un sillón para hacer masajes, pero me sorprendí con todo lo que se puede hacer en pareja en ese tipo de mueble.

Yo aún no he decidido llevarla, pero ella me insiste todos los días para ir, hasta ya buscó en una página en TikTok de hoteles con ese tipo de servicio. Le confieso que tengo mucha curiosidad, pero temo no estar a la altura de las expectativas de mi mujer. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Querido Julián, no temas experimentar con tu esposa en la intimidad. Ambos se conocen muy bien, como dices, y esta puede ser una oportunidad para descubrir otro lado de su sexualidad. Es normal que las parejas quieran salir de la rutina. Anímate y juntos descubran los placeres del mueble tántrico. No te arrepentirás.