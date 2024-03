Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Gerson, de 40 años, que vive en Salamanca:

Gerson (40, Salamanca) Doctora, ya no sé qué hacer con mi esposa, la amo con locura, pero no puede cumplir mi mayor sueño: no puede tener hijos. Yo la conocí en un momento muy complicado de mi vida y ella me brindó todo el apoyo que necesité.

Cuando vi por primera vez a Rocío, me encontraba sin trabajo y mi familia había cortado todo vínculo conmigo. Sinceramente, no tenía a dónde ir y pasaba mi tiempo buscando trabajo y durmiendo en un hotel. Un día, un amigo me invitó a una fiesta y me la presentó. Yo quedé perdidamente enamorado de ella, esa misma noche nos escapamos a su casa para consumar la pasión que nos atraía.

Después de ese momento, me permitió quedarme a vivir en su casa mientras conseguía trabajo y los dos primeros días fueron el paraíso. Más tarde conocí a la hija de mi nueva novia. La pequeña tenía cinco años, era tierna y me cayó bien de inmediato. En menos de una semana había conseguido una nueva familia a la que podía darle mi amor. También conseguí un nuevo trabajo, pude desarrollarme bien y ahora estoy en una muy buena posición dentro de la empresa.

Lo malo fue que Rocío me confesó que no podía tener hijos nunca más. Al principio tomé el asunto con mucha madurez, pero ahora he cambiado de opinión. Tengo 30 años y deseo tener hijos. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Estimado Gerson, si la amas, sé sincero con ella y exprésale cuánto daño te está causando el que no pueda convertirse en madre. Conversa más detalladamente sobre el tema. Actualmente, la ciencia ha avanzado mucho, consulten con un especialista, agoten todas las alternativas. Recuerda que también existen otras alternativas para ser padre.

