Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Guillermo, de 56 años, que nos escribe desde La Victoria.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque estoy cansado de que mi esposa tenga más tiempo para ver telenovelas en lugar de atender nuestra casa. Enriqueta se la pasa pegada al televisor en lugar de conversar conmigo y pasar tiempo en pareja.

Por si fuera poco, también se ha descargado un aplicativo en el celular para verlas sin interrupciones. Enriqueta se desvela haciendo maratones de varios capítulos.

No me molesta que mi mujer sea una novelera, lo que me preocupa es que no descansa bien por estar pegada al televisor o al celular. Incluso ha preferido no asistir a reuniones con la familia o los amigos por quedarse a “maratonear” en la casa. Hasta nuestra vida íntima ha pasado a segundo plano.

No sé qué hacer con mi esposa. He hablado con ella sobre su adicción, pero se molesta conmigo, dice que soy un exagerado. Si bien ya no tenemos responsabilidades de criar a los hijos, porque ya están grades, eso no es razón para que mi señora prefiera pasarse el día mirando las telenovelas. Incluso se olvida de cocinar y hasta de comer a sus horas.

Doctora, yo creo que lo de mi esposa ya es un caso clínico. La otra noche se quedó hasta casi las 4 de la mañana viendo los avances de su novela en el aplicativo del celular. Ya se imaginará cómo estuvo ese día en la casa, se caía de sueño. Temo que esta situación afecte su estado de salud. ¿Qué hago doctora?

CONSEJO

Querido Guillermo, entiendo tu preocupación por la salud de tu esposa. Debes ser paciente con ella y explicarle que debe controlar su gusto por las novelas, que quedarse hasta tarde solo perjudicará su salud. Proponle que establezca horarios para que se conecte al celular o la televisión. El exceso de la exposición a las pantallas perjudica la salud visual. Suerte.