Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Adán, de 47 años, que vive en Magdalena del mar:

Doctora Moro, estoy pasando por una situación bastante incómoda desde que mi mujer se convirtió en una persona súper solitaria. Ana y yo tenemos 10 años de casados y, al principio, todo era felicidad, sin embargo, luego mi esposa fue cambiando radicalmente su personalidad.

En un inicio, pensé que se trataba de una etapa transitoria debido a la enfermedad y fallecimiento de su padre en pandemia, no obstante, yo tuve la esperanza de poder revertir este comportamiento. Incluso, me emocionaba saber que podría sacarla de ese aislamiento en el que últimamente se encontraba.

Para no ser muy invasivo, comencé por armar citas bonitas entre los dos, a esas lugares que tanto le gustaban, pero Ana siempre se mostraba parca y aburrida. Posteriormente, opté por armar salidas con sus mejores amigas, pero mi pareja no mostró una mejoría.

Señora Moro, como último recurso, empecé a organizar almuerzos familiares para ver si sus parientes podían lograr algún cambio y todo fue en vano. Por el contrario, mi mujer se encerraba en su cuarto y las personas se iban de la casa bastante incómodas.

Ya no aguanto esta situación, siento que me está afectando más de lo que me gustaría. Tengo miedo que mi matrimonio se venga abajo. Por favor, ayúdeme. No sé qué hacer.

CONSEJO

Estimado Adán, si me comentas que Ana tenía una personalidad diferente y fue cambiando luego de que su papi enfermera y falleciera, es posible que tu esposa esté atravesando por un episodio de depresión. Algunos de los síntomas característicos de este trastorno son el asilamiento, la apatía y la tristeza, entre otros. Te sugiero que converses con ella y le propongas ir al psicólogo. Suerte.

