Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Víctor de 44 años, que nos escribe desde Chorrillos.

Doctora Magaly, le escribo porque ya no sé cómo manejar una situación en mi casa. Gisela me tiene bastante preocupado con el tema de los horóscopos, las energías y las predicciones que ve en internet. Lo extraño es que cuando la conocí ella no creía en nada de eso, incluso se burlaba un poco de esas cosas. Pero desde que empezó a ver videos en TikTok sobre los signos zodiacales, todo cambió y ahora parece tomárselo demasiado en serio.

El problema no es que le guste ese tema, es que se ha vuelto una obsesión. Últimamente casi todas nuestras conversaciones terminan girando alrededor de predicciones, energías o características de los signos. A cada rato me advierte sobre cosas que supuestamente me pueden pasar según mi signo. Yo trato de escucharla, pero siento que ya es demasiado y que está afectando la manera en que nos comunicamos.

Hace poco tuve un problema en el trabajo porque discutí con mi jefe por algo que me pareció injusto. Cuando se lo conté, esperaba un poco de apoyo de su parte, pero su respuesta fue otra. Me dijo que tuviera cuidado con mi carácter porque, según lo que había visto en las predicciones para Libra en este 2026, podrían presentarse conflictos con figuras de autoridad.

Doctora, cada vez investiga más sobre estos temas y a veces siento que está viviendo demasiado metida en ese mundo. Me preocupa hasta dónde puede llegar todo esto. ¿Qué hago?

CONSEJO

Víctor, es comprensible que esta situación te incomode, pero antes de enojarte, explícale a tu esposa que necesitas que escuche tus problemas de manera más relista. Al mismo tiempo, intenta ser paciente, porque quizás ella está atravesando una etapa en la que estos temas le llaman mucho la atención. Busquen un equilibrio para que sus intereses no afecten la conexión que tienen como pareja.