Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Samuel, de 65 años, de Ancón:

Doctora Magaly, le escribo porque necesito de su consejo. Llevo 37 años de casado con Martha. Nuestro matrimonio ha sido maravilloso, no me puedo quejar. Martha ha sido la mejor compañera de vida que me ha podido tocar; sin embargo, ahora estamos pasando por una crisis en nuestra relación de pareja que no sé cómo solucionar.

Mi esposa y yo nos hemos dedicado a trabajar para sacar adelante a nuestros hijos, eso ha hecho que dejemos a un lado nuestra vida de pareja para darle prioridad a nuestra labor de padres, algo de lo que ninguno de los dos se arrepiente. Sin embargo, ahora que nuestros hijos ya están grandes y son profesionales creo que es momento para que Marthita y yo nos dediquemos a nosotros, a disfrutar de nuestra jubilación y de todo el tiempo libre que ahora gozamos.

Hace unos meses le propuse a mi esposa viajar y conocer aquellos lugares de nuestro Perú que por cuidar a nuestros hijos y el trabajo no pudimos hacer antes. Al inicio mi Martha estaba entusiasmada, pero desde que su mejor amiga cayó enferma ella no tiene ánimos de nada y solo se dedica a ver telenovelas todo el día. Dice que ya estamos viejos para estar viajando y que prefiere quedarse en casa.

Doctora, yo no me siento viejo, por el contrario, creo que mi esposa y yo estamos en la edad ideal para disfrutar de nuestra vida de pareja plenamente, libre de preocupaciones y responsabilidades.

El desánimo de mi mujer es tal que incluso nuestra vida íntima se ha visto afectada. No sé si llevarla con un psicólogo. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Querido Samuel, es posible que tu esposa esté pasando por un cuadro depresivo a consecuencia de lo que le ha ocurrido a su mejor amiga. Te aconsejo tenerle mucha paciencia y consultar con un psicólogo para que te oriente y sepas cómo ayudarla para que salga de esta situación. No seas duro con ella, pues la comprensión de la familia será lo mejor en este momento.