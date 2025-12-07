“Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Claudia, de 38 años, que nos escribe desde Lima.

Doctora Magaly, cada Navidad termino con un nudo en la garganta y una mezcla de frustración y tristeza. Mi esposo siempre se desvive comprando regalos muy generosos para toda su familia y sobrinos, pero ellos casi nunca le dan nada a él ni a nuestros hijos. Es como si todo el esfuerzo y cariño que pone no tuviera valor para ellos, y eso lo hace sentir mal y un poco desanimada. Yo intento mantener la calma, pero verlo cada año con la misma decepción termina afectándome también.

Los niños lo notan y a veces me preguntan por qué los primos no les dan regalos a ellos también. Siento que en lugar de disfrutar la Navidad, estamos todos atrapados en un ciclo de expectativas y frustraciones que nunca se cumplen. Yo intento que la casa se llene de alegría y de pequeños detalles, pero la tensión se cuela en todo momento.

Me frustra no saber cómo equilibrar la situación. Por un lado, quiero que mi esposo se sienta valorado y que no guarde resentimiento, y por otro, no quiero que los niños aprendan a asociar la Navidad con decepción y pelea. Cada año me pregunto si debería poner límites con los regalos, pero temo que eso genere más conflictos. A veces siento que la Navidad se nos pasa entre preocupaciones en lugar de risas y abrazos.

Querida doctora, creo que la mejor forma de afrontarlo sería hablar con mi esposo antes de que lleguen las fiestas. Contarle cómo me siento y buscar juntos una manera de manejar los regalos. ¿Cree que seria una buena opción o que me aconseja?

Mi esposo da mucho en regalos y no recibe nada

Claudia, intenta contarle a tu esposo cómo te hace sentir que él siempre se esmere con los regalos y la familia apenas corresponda. Pónganse de acuerdo en quién da qué y cuánto, involucren a los niños en preparar detalles, y recuerden que la Navidad es para disfrutar juntos, no para medir gratitud. Así todos podrán pasarla bien sin tensión.