Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Natalia de 44 años, de Comas:

Doctora Magaly, espero que su consejo pueda ayudarme a tomar una buena decisión con respecto a mi relación con Leonardo. Mi esposo tiene una obsesión con las series de televisión. Todo empezó cuando apareció la serie Cobra Kai, la secuela de la película Karate Kid.

Cuando se anunció la primera temporada mi esposo se emocionó tanto, que contaba los días para el estreno. Hasta pidió vacaciones para ver los capítulos sin que nada ni nadie lo interrumpa. En cuanto terminó de ver la serie, pasó los siguientes días hablando de lo espectacular que había sido. Hasta buscó en YouTube la película para revivir la historia y recordar a todos los personajes, pues muchos de los que aparecieron en la película reaparecen en la serie.

Después vinieron la segunda, tercera, cuarta, quinta y ahora la sexta temporada. En todas esas ocasiones, mi marido ha hecho lo mismo. Hacer maratones con la serie desde la primera temporada hasta llegar a la que se está estrenando y pasar los días comentando sobre los personajes.

Cuando ve la serie, se olvida de todo, hasta de nuestra vida en pareja. Ya nada es igual con Leonardo. Doctora, yo creo que mi marido se ha obsesionado con Cobra Kai. Ahora que acaba de ver la segunda parte de la temporada seis, ya cuenta los días para el estreno de la última parte, que dicho sea de paso será en febrero, el mes del amor. ¿Doctora, cree que debería consultar con un psicólogo?

CONSEJO

Querida Natalia, conversa seriamente con tu esposo sobre la actitud obsesiva que está teniendo con esta serie de televisión. Hazle entender que su mundo no se puede detener por este programa de televisión, que su comportamiento está afectando no solo su trabajo, también su vida de pareja. En caso no logres que entre en razón, consulta con un especialista. Suerte.