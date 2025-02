Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Jesús, de 51 años, quien vive en el distrito de Comas:

Doctora Moro, me siento angustiada por una situación que se repite año tras año. Resulta que mi esposo siempre se desaparece el 14 de febrero. Doctora Moro, me siento angustiada por una situación que se repite año tras año. Resulta que mi esposo siempre se desaparece el 14 de febrero. Me entristece esta fecha porque siempre terminamos peleados por su ausencia y, al final del día, me invade una fuerte culpa.

Yo soy una romántica empedernida. Mi pareja lo sabe, por eso siempre tiene detalles hermosos en estos días, que siempre recibo solo por delivery, ya que él siempre está trabajando, de viaje o en una reunión importante que le toma casi todo el día. Incluso, en dos ocasiones no lo he visto ni el 14 ni el 15. Lo que más me enfada es que siempre tiene argumentos para todo, lo que me hace creer que estoy loca por reclamarle que me gustaría pasar un Día de San Valentín a su lado.

Mis amigas siempre ponen el grito en el cielo en esta fecha. Les molesta verme triste, aunque tenga las flores más bonitas, el peluche más grande o el perfume más caro, por mencionar solo algunos de los detalles que me regala mi marido. En cambio, a ellas sus parejas siempre las llevan a cenar frente al mar o salen a bailar.

Este año ya no pienso decirle nada a Francisco, me siento cansada de esta situación. Doctora, no creo que mi pareja tenga una amante o, al menos, no me ha dado motivos para desconfiar, ¿pero es rara esta situación, no? Espero que me pueda dar un consejo que acabe con esta ansiedad que tengo.

CONSEJO

Estimada Jesús, la comunicación abierta es clave. Habla con tu esposo sin acusaciones, expresando tus sentimientos y necesidades. Explícale cómo te afecta su ausencia en fechas importantes y busquen soluciones juntos que les permitan disfrutar esos momentos. También, reflexiona sobre tus expectativas y busca equilibrarlas con la realidad de su trabajo.