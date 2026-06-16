Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Elena, de 67 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.

Elena (67 años, Pueblo Libre). Doctora Magaly, llevo más de treinta años de matrimonio y jamás pensé que terminaría sintiéndome tan sola estando acompañada. Mi esposo ya está jubilado, igual que yo, así que imaginé que esta etapa sería una oportunidad para compartir más tiempo juntos, salir, visitar lugares o simplemente disfrutar de actividades que antes postergábamos por el trabajo.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Desde que dejó de trabajar, pasa la mayor parte del día frente al televisor o revisando noticias en el celular. Si le propongo salir a caminar, visitar a unos amigos o ir a almorzar fuera de casa, siempre tiene una excusa para quedarse. Dice que está cansado, que hace mucho calor o que simplemente no le provoca.

Lo que más me preocupa es que tampoco parece disfrutar las actividades familiares. Antes era el primero en animarse para una reunión, ahora suele quedarse en un rincón sin conversar mucho o busca cualquier motivo para regresar temprano a casa. Cuando le pregunto qué le ocurre, responde que está bien.

A veces siento que nos hemos convertido en dos personas que solo comparten techo. Extraño las conversaciones largas, los planes improvisados y la complicidad que teníamos antes. No espero que haga todo lo que yo quiera, pero sí me gustaría sentir que aún tiene interés en compartir parte de su tiempo conmigo. ¿Cómo puedo acercarme a él sin que se sienta presionado?

CONSEJO

Estimada Elena, la jubilación puede afectar el ánimo y la forma en que una persona se relaciona con los demás. Antes de asumir que se trata de desinterés, procura conversar sobre cómo se siente en esta nueva etapa de su vida. A veces, detrás del aislamiento o la apatía existen emociones que la persona no sabe cómo expresar. Quizás necesita ayuda emocional.