Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Luis de 36 años de Comas:

Doctora, ante todo, le ruego que no se burle de mi historia. Realmente me siento bastante desanimado y celoso desde que mi novia, Romina, se obsesionó con un tal Israel Dreyfus.

Al principio, no le prestaba atención a mi chica cuando me hablaba de este sujeto. Pensé que se trataba de un comentario pasajero sobre algún famoso, como los que suele hacer. Sin embargo, no era una fiebre de momento, ya llevo 3 meses escuchando el mismo tema.

Según me cuenta Romi, a ella siempre le encantó este chico, desde cuando participaba en Combate. Y ahora se ha enamorado más al verlo en El Gran Chef Famosos. Todo el día habla de él, fue entonces cuando noté que mi pareja prácticamente deliraba por este hombre y decidí buscarlo en redes sociales. Ay, doctora, al ver sus fotos me sentí muy bajoneado.

Este chico tiene la misma edad que yo, pero luce bastante bien. “Ay amor, Israel es como el vino, mientras más años cumple, mejor luce. La madurez le ha sentado de maravilla”, afirma mi novia con toda la desfachatez que la caracteriza.

Lo que me duele es que a mí no me lanza ningún piropo. Eso me hace creer que estoy feo. Incluso, cuando le dije que ya sentía el peso de los años, respondió “y se te notan también, amor. Unas cremas antienvejecimiento no te vendrían nada mal”. Me sentí desmoralizado. No sé si prohibirle que me siga hablando de ese hombre o solo quedarme callado. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Querido Luis, lo que estás sintiendo son celos y es natural. No obstante, no deberían ser causa de inseguridad. Israel es una especie de amor platónico de tu pareja y todos, en algún momento, nos hemos sentido atraídos por algún famoso. Lo que si te aconsejo es que le menciones a Romina que te gustaría que te piropee, así como lo hace con Israel. Suerte.