Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Eulogio, de 44 años, que nos escribe desde Carabayllo.

Doctorcita, le escribo con miedo a ser juzgado, pero necesito que me entienda. Estoy con Lorena desde hace ocho meses y al principio todo era perfecto, como un sueño. Pero desde el quinto mes comenzaron las peleas por cosas pequeñas. Ella se volvió muy celosa, insegura y con cambios de humor que no logro comprender. Pensé que era por su ciclo, pero las discusiones se hicieron más frecuentes y fuertes.

Se enoja si le respondo un mensaje media hora tarde, aunque casi siempre contesto rápido. A veces hay emergencias en el trabajo y no siempre tengo el celular a la mano. Lo peor es que, aunque no sea culpa mía, siempre tengo que pedir disculpas. Siento que esto me roba la paz, vivo intranquilo y ansioso, y no me gusta estar así. Camino con cuidado para no molestarla, pero la tensión crece.

Amo a Lorena, pero esta situación me está desgastando emocionalmente. Me cuesta concentrarme, no descanso bien y siento que poco a poco me voy apagando. No quiero arruinar lo que tenemos, pero tampoco puedo seguir sintiéndome tan mal. He sido paciente y tolerante, pero siento que ella no valora eso y temo explotar un día y perderlo todo.

Por eso recurro a usted, doctora. Quiero que nuestra relación sea sana, basada en respeto y cariño, pero no sé cómo manejar estos problemas sin perderme en el proceso. Necesito su consejo para encontrar la manera de seguir adelante sin que esto destruya lo que amo. ¿Qué puedo hacer?

CONSEJO

Querido Eulogio, la paciencia es valiosa, pero no infinita. Habla con Lorena con sinceridad y calma, exprésale cómo te sientes sin culpas ni reproches. Busquen entenderse y trabajar juntos en lo que les afecta. Si la comunicación sigue difícil, no dudes en buscar ayuda profesional. Cuida tu paz y no olvides tu valor dentro de la relación.