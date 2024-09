Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Beto, de 35 años, de Independencia :

Hola doctora, un gusto saludarla. Recurro a usted porque estoy viviendo una situación que me pone triste y, a la vez, me genera demasiada inseguridad. Resulta que mi novia, a menudo, nombra a su expareja cuando duerme.

Cinthia es una buena muchacha. Nosotros tenemos 6 meses juntos y siento que es una gran persona y estoy muy enamorado de ella, no obstante, cuando nos quedamos a dormir juntos siempre tiene que mencionar a su ex en sueños. A veces llora, otras ríe e, incluso, una vez se levantó muy asustada gritando: “No lo hagas, Rodrigo”. He intentado hablar con ella sobre el asunto, sin embargo, se muestra esquiva, cortante y hasta se pone seria o de mal humor.

Cuando recién empezamos a salir, yo le pregunté sobre su última relación y ella no quiso hablar casi nada. Lo único que sé es que fue extremadamente larga, estuvieron juntos por casi 12 años, y que el susodicho se llama Rodrigo. Cinthia estuvo conmigo dos años después de esa ruptura.

A pesar de sus enojos, la he vuelto a enfrentar y le he preguntado si aún quiere a su ex, si conversan o si se están viendo. Cinthia me jura que no y hasta ha querido darme su celular y las contraseñas de sus redes sociales para que vea que no miente, yo no he aceptado porque eso sería muy tóxico.

Una parte de mí me dice que mi pareja es una buena mujer que, quizás, ha vivido momentos traumáticos en su anterior relación, pero eso no deja de generarme inseguridad. ¿Qué hago, señora Moro?

CONSEJO

Querido Beto, tienes que expresarle a tu pareja la inseguridad que te produce esa conducta de ella. A la larga, podría generarles más problemas. Lo ideal sería que Cinthia reciba terapia porque, quizás, no ha cerrado ese ciclo o ha vivido algunos episodios que la han marcado. Si te ama y le importa tu bienestar, buscará la manera de solucionar esta situación. Suerte.