Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Kelman, de 39 años, que vive en Pueblo Libre:

Doctora Magaly, necesito su consejo para poder mejorar la convivencia con mi novia. Ella sufre de hiperhidrosis y suda mucho. Pero en verano me es imposible poder tomarla de la mano sin sentir un poco de incomodidad al sentir sus palmas mojadas.

Lisseth es una mujer muy sensible, ya hemos hablado del tema y es algo que le genera inseguridades desde que nos conocimos. Al inicio, cuando salíamos juntos ella usaba guantes o portaba una toalla pequeña para secarse constantemente. A la larga le pedí que dejara de hacerlo porque quería que se sienta cómoda, pero este verano todo cambió.

Está haciendo mucho calor, señora Moro. Mi pobre Lissy no deja de sudar todo el día, yo trato de comprenderla, pero sí llego a sentir fastidio cuando nos tomamos de la mano y gotean de tanto sudor suyo. No me da asco, porque sé que no es culpa suya ni está sucia, pero sí me disgusta porque mis manos se humedecen tanto que arden un poco. La sensación es muy incómoda.

No se lo he comentado aún, pero sé que mi novia se siente muy avergonzada conmigo porque ha empezado a usar talco en todo el cuerpo pensando que eso la puede ayudar. Quería saber si usted podría aconsejarme sobre cómo abordar este tema sin herir sus sentimientos. Además, quisiera llevarla a un médico para saber si su enfermedad tiene un tratamiento que pueda aplicar para que está más tranquila. ¿Qué puedo hacer?

CONSEJO

Estimado Kelman, si ella está avergonzada por su enfermedad, lo mejor es que le digas que deseas llevarla al doctor para que pueda recuperar su confianza y omitas que estás incómodo con el sudor de sus manos. Una vez que Lisseth pueda llevar su tratamiento podrías comentarle que antes sentías un poco de incomodidad y así ya no se sentirá mal contigo. Suerte.