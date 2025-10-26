Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Carlos, de 28 años, que nos escribe desde San Juan de Lurigancho.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque mi relación se está volviendo cada vez más difícil. Llevo tres años con Andrea, una chica que adoro, pero desde hace unos meses siento que ya no confía en mí. Antes era cariñosa, divertida y tranquila, pero ahora cualquier cosa se convierte en motivo de duda o discusión. Si tardo en responder un mensaje, me pregunta con quién estoy; si salgo con mis amigos, quiere saber todo lo que hice y con quién hablé

Al comienzo pensé que era solo una etapa, pero con el tiempo la desconfianza se volvió parte de nuestra rutina. Ha llegado a revisar mi celular y mis redes sociales, incluso mis fotos antiguas. Me dice que solo quiere “estar segura”, pero eso me hace sentir vigilado y sin espacio. No he hecho nada para que dude de mí, sin embargo, cada intento por aclarar las cosas termina en más discusiones.

Yo la quiero mucho y no me imagino mi vida sin ella, pero me duele pensar que el amor no sea suficiente si no hay confianza. Intento ser paciente, aunque a veces me gana la frustración. Ya no disfrutamos como antes, y cada salida termina en un comentario o reclamo que apaga el momento.

Lo más complicado es que, cuando intento hablar con calma, ella se pone a la defensiva y dice que soy yo quien está cambiando. No quiero terminar la relación, pero me asusta pensar que si esto sigue así, el cariño que sentimos se desgaste por completo. Solo quiero volver a sentirme tranquilo a su lado.

CONSEJO

Estimado Carlos, la desconfianza constante termina desgastando incluso las relaciones más sólidas. Conversa con Andrea, sin discutir ni señalar culpables, para que ambos puedan expresar lo que sienten. Hazle saber cómo sus actitudes te afectan y escucha también sus temores. Si aún desean seguir juntos, busquen apoyo profesional para reconstruir la confianza.