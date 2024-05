Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fabiana, de 37 años, que vive en Surco:

Señora Moro, mi pareja tiene un pésimo mal hábito que está poniendo en riesgo nuestra relación. Ricardo es extremadamente impuntual y me tiene harta. Durante mucho tiempo he tratado de ser lo más comprensiva posible, pero todos tenemos un límite y siento que ya alcancé el mío.

Cada vez que mi pareja me dice que me recogerá en mi casa a cierta hora para salir, ya tengo que hacerme a la idea que llegará 1 hora y media o hasta 2 horas más tarde. En más de una ocasión, me he quedado dormida cuando estaba lista y Ricardo me ha encontrado toda despeinada o con el maquillaje arruinado. Estas situaciones me han hecho hasta llorar de cólera.

Mi novio estudia, trabaja y también tiene un emprendimiento. Siempre anda de un lado a otro, pero no entiendo por qué le cuesta tanto decirme la hora en que se desocupará y no dejarme esperando todo el tiempo. A veces me siento mal por reclamarle, he pensado que el problema soy yo y que le exijo demasiado.

No sé si sea una dramática, pero cuando mi pareja llega súper tarde a verme y no tiene la consideración de avisarme, me hace creer que no soy una prioridad para él, que no me toma en cuenta, hasta me hace sentir importante. Cuando le he dicho todas estas cosas, él se ha molestado. “Yo no me estoy rascando la panza, estoy trabajando, ¿puedes entenderlo?”, suele decirme. Doctora, ya no aguanto más. ¿Estaría mal si termino mi relación? ¿lo considera exagerado?

CONSEJO

Estimada Fabiana, lo primero que necesitas entender es que la puntualidad es sinónimo de respeto, no estás exigiendo algo malo. Es natural que te sientas molesta por la actitud de tu novio. Tus emociones son válidas. Si esta conducta recurrente de tu pareja te hace sentir mal, entonces debes hablarlo seriamente con él, y si ves que no pone de su parte, dar un paso al costado. Suerte.

