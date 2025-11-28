Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Tatiana, de 25 años, que nos escribe desde El Agustino

Tatiana (25 años, El Agustino). Doctora Magaly, no sé si estoy exagerando o si realmente estoy con un hombre que no me valora. Llevo un año y medio de relación con Juan.

Todo iba bien… hasta que empecé a notar algo que me hacía ruido: él nunca me presume en redes sociales.Yo subo fotos con él, historias cuando salimos, incluso los detalles bonitos que tiene a veces.

Pero él… nada. Ni una foto, ni un “salidita”, ni siquiera un triste sticker. Cuando le pregunté por qué, me dijo que “no le gusta publicar nada privado”, pero eso no es cierto, doctorcita.

Porque sí sube cosas: fotos del gym, de su moto, de su perro, de su comida… ¡hasta memes de su excolegio! Pero conmigo nunca.Un día, decidí revisar —sí, mal hecho, pero la intuición no falla— y vi que tenía a varias chicas desconocidas reaccionándole a sus historias. Y ahí entendí: no me muestra porque no le conviene.

Cuando le reclamé, se molestó y me dijo que yo era insegura, que no necesitaba demostrar nada al mundo. Pero, doctora, una mujer no necesita que la suban todos los días, solo quiere que su pareja no la esconda. Siento que estoy con alguien que me quiere a puerta cerrada, como si fuera un secreto.

Lo peor es que cuando estamos con sus amigos, él sí se muestra cariñoso, pero en Internet desaparece cualquier rastro de que tiene novia. ¿Debo seguir esperando, o es mejor irme antes de que esta duda me destruya por completo?

OJO AL CONSEJO

Querida Tatiana, es normal que quieras sentirte visible y valorada, y que te incomode que él comparta todo menos su relación. Pero también es cierto que no todas las personas manejan las redes del mismo modo. Antes de asumir lo peor, háblale desde la calma y dile exactamente cómo te hace sentir esta situación. Si él realmente te quiere, buscará un punto medio para que ambos se sientan tranquilos.