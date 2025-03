El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Maribel, de 31 años, quien vive en el distrito de Pueblo Libre:

Maribel (31, Pueblo Libre). Doctora Moro, me siento bastante apenada por el concepto que mi novio tiene de mí. Él siempre fue respetuoso y cariñoso en nuestra relación, pero desde que lo acompañé a una reunión familiar, las cosas cambiaron. Me tomé unas copas de más y, desde ese momento, no deja de recordarme lo “vergonzosa” que fui. No puedo dejar de pensar en cómo esta situación ha afectado nuestra relación.

Lo más reciente fue cuando me dijo que, a partir de ahora, me llamaría “Macarena Vélez”. Me quedé sorprendida y algo confundida, pues estoy segura de que conoce la historia de la chica que, recientemente, protagonizó un escándalo por su comportamiento en una discoteca. Fue grabada en estado de ebriedad y, luego, cargada por un hombre hasta su departamento. No entiendo por qué me compara con ella por simplemente estar un poco más animada después de unas copas.

No tengo nada contra Macarena, ni me importa lo que haya hecho. Ella me cae bien. Lo que realmente me duele es que mi novio use este nombre para hacerme sentir mal. Yo no hice nada grave. Nos fuimos temprano y no tuve un comportamiento fuera de lugar. Estaba siendo más conversadora y sonriente, pero eso no justifica que me trate de esa forma.

Yo soy quien soy, con mis virtudes y defectos, pero nunca me he comportado de forma que justifique ser tomada de burla. No sé si debo tolerarlo. ¿Es un error ocasional o un patrón que no debo permitir?

CONSEJO

Querida Maribel, tu pareja no debería minimizar tus sentimientos ni compararte con otra persona de esa forma. Es importante que le expreses cómo te afecta este comportamiento y le hagas saber que mereces respeto. Si él no entiende que un error ocasional no define tu carácter, puede ser un signo de que no respeta tus límites. Reflexiona sobre lo que realmente necesitas en una relación.