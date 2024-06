Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Adriana, de 29 años, que vive en Chorrillos:

Adriana (29, Chorrillos). Doctora Moro, de antemano le agradezco que pueda regalarme su tiempo para aconsejarme. Me gusta su columna porque se nota que se compromete con cada historia, así sea la más tonta, como es mi caso.

Lo que me tiene preocupada es que mi novio me ignora mucho. Antes solía estar atento de mí todo el tiempo. Eso me hacía sentir tan bien, pero desde que empezó a trabajar se ha vuelto muy distante.

Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que si, pero que es muy comprometido con su trabajo, que le pagan por sus servicios y que no puede estar pendiente del teléfono, mucho menos para cursilerías.

Me dolió la manera en cómo me respondió, pero traté de ser lo más madura posible y comprendí la situación. Sin embargo, nuevamente me pareció raro que no me escriba ni me llame en todo el día, así que le volví a tocar el tema de manera educada y sin ningún tono de reclamo. No obstante, mi pareja se enojó y me respondió de mala manera. “Entiende, ahora la prioridad es mi trabajo”, gritó.

Esta situación me tiene bastante ansiosa. Trato de seguir mi vida normal, pero mis pensamientos me carcomen. Siento que todo es mi culpa, que debería ser más segura, pero es que mi chico ha cambiado tanto y me gustaría saber si siempre será así.

¿Qué me aconseja, doctora?

CONSEJO

Querida Adriana, no te adelantes a los hechos, dale tiempo a tu novio a que se adapte a su trabajo, quizás, efectivamente, sus nuevas funciones le consumen gran parte de su tiempo. Lo que sí no me permitas es que invalide tus emociones o te conteste mal. Exprésale que solo te preocupas por la relación, pero que él también debería ser más empático. Suerte.

