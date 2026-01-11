El agua de coco se encuentra dentro del coco verde (no maduro) y ha ganado fama como bebida hidratante “natural” por su contenido de electrolitos, especialmente potasio.
Para entenderlo mejor, un vaso de 250 ml de agua de coco aporta entre 400 y 500 mg de potasio, mientras que la misma cantidad de agua no aporta ninguno, y una bebida isotónica comercial suele aportar entre 100 y 200 mg. El agua de coco tiene pocas calorías (alrededor de 40–45 kcal por vaso) y bajo contenido de sodio, a diferencia de muchas bebidas deportivas que contienen más azúcar y sal añadida.
Esto la hace una buena opción para hidratarse en el día a día, después de caminatas, del calor intenso o de actividad física ligera. Sin embargo, no reemplaza a una bebida isotónica (o deportiva) en ejercicios muy prolongados o con sudoración intensa, donde se necesita un mayor aporte de sodio y azúcar.
