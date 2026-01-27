Actualizado el 26/01/2026, 06:00 a.m.

Hoy te cuento la historia de Graciela, de 36 años, del distrito de Comas.

Doctora Magaly Moro, últimamente me siento frustrada y un poco invisible en mi relación. Cada vez que subo fotos a mis redes, mi novio nunca les da “like” ni comenta nada. Siento que a veces lo hago por compartir momentos, y otras para sentirme vista, pero su silencio constante me hace dudar si realmente le importan mis gustos o si valora lo que comparto. Me deja confundida y cuestionando nuestra conexión.

Intento no darle importancia, pero cada “publicación ignorada” pesa. Lo veo comentar y reaccionar a publicaciones de amigos o conocidos, y no puedo evitar sentir un pellizco de molestia. No es solo la foto en sí, sino lo que representa: atención, reconocimiento, interés. Me pregunto si es indiferencia, descuido o una forma de comunicar distancia sin decirlo con palabras.

Lo peor es que esto ha empezado a afectar mi ánimo. Cuando estoy con él, me pregunto si le interesa lo que hago fuera de la relación, y siento que algunas conversaciones pierden naturalidad porque me aferro a este pequeño detalle. Sé que su actitud no es un ataque directo, pero no puedo evitar que me hiera. La duda y la sensación de desinterés se van acumulando.

Ahora estoy en un dilema: quiero mantener la relación y evitar conflictos innecesarios, pero tampoco deseo acostumbrarme a sentirme desestimada. Me pregunto si debería hablarle claramente de esto o resignarme.

Graciela, es válido sentirte afectada por su falta de interacción con tus fotos. Más que un “like”, refleja atención y cercanía. Hablarle con honestidad sobre cómo te hace sentir puede abrir un diálogo sincero y evitar que la incomodidad crezca sin que él lo note. Expresar tus emociones ayuda a que entienda lo que necesitas en la relación.