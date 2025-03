Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lorena, de 34 años, quien vive en el distrito de Chorrillos:

Doctora Moro, estoy completamente harta de mi novio. Llevamos juntos 9 años y, aunque es un hombre bueno, inteligente, trabajador y sereno, hay algo que realmente me frustra: su extrema timidez. A lo largo de nuestra relación, he tratado de entender su personalidad, pero hay un punto que ya no puedo tolerar: nunca acepta que nos tomemos una foto juntos.

Es difícil de creer, pero en casi una década de relación, nunca hemos tenido una foto en pareja. Ni siquiera en ocasiones especiales, como cumpleaños, viajes o celebraciones. Siempre tiene una excusa para evitarlo. Me resulta imposible no sentirme triste y rechazada por su actitud.

He intentado hablar con él sobre el tema varias veces, pero cada vez que lo menciono, se pone muy nervioso y termina cambiando de tema. Le he explicado que no es por presumir, sino por el simple hecho de tener recuerdos juntos. Me gustaría vernos reflejados en una foto, como cualquier otra pareja. Pero él siempre se escuda en su aversión a estar frente a una cámara. No sé si se trata de una simple inseguridad o de un miedo profundo hacia lo que representa una foto en pareja. A veces pienso que es una señal de algo más, que quizás no está tan comprometido como yo lo estoy.

Llevo tanto tiempo intentando ser comprensiva y respetuosa con su personalidad, pero este tema en particular me está desgastando. Sé que no se trata de un tema grave, pero para mí es significativo. Señora Moro, ¿debería insistir o simplemente aceptarlo como parte de él?

CONSEJO

Querida Lorena, entiende que cada persona tiene sus propios miedos e inseguridades, y aunque para ti tomar una foto sea un gesto simple, para tu novio puede ser algo más complicado. Hablen de forma abierta y empática, sin presiones, y busca un equilibrio entre lo que necesitas y lo que él puede ofrecer. La paciencia y el entendimiento son claves.