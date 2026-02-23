Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Romina, de 29 años, de Magdalena del Mar.

Romina (29 años, Magdalena del Mar). Doctora Magaly Moro, le escribo con el corazón en la mano y una confusión que no me deja dormir. Llevo dos años con Renzo y siempre fue un hombre maravilloso, centrado y muy cariñoso conmigo. Sin embargo, hace unos meses todo cambió de forma radical y ahora siento que convivo con un total desconocido.

Todo empezó cuando me salió con el cuento de que se siente un “therian” y que su verdadera esencia no es humana. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero luego se compró una máscara de lobo que no se quita para nada. Se comporta de una manera extraña, emitiendo gruñidos y adoptando posturas que me avergüenzan.

Él insiste en que si realmente lo amo, debo aceptarlo con su nueva identidad y compartir esta locura que dice ser su naturaleza. Yo lo amo con toda mi alma, pero no soporto verlo así, siento que solo es una pose ridícula para llamar la atención. Me duele profundamente ver cómo el hombre del que me enamoré se pierde en estas tonterías.

Ya no puedo más y lo he amenazado con terminar la relación si no deja de lado esa máscara y vuelve a ser el de antes. Él dice que soy una intolerante, pero mi paciencia se agotó y no sé si estoy haciendo bien al ponerle este ultimátum. ¿Está mal exigirle que sea normal o debo alejarme de él para no sufrir más?

CONSEJO

Querida Romina, es comprensible que te sientas desconcertada ante este cambio tan drástico en la personalidad de tu pareja. El amor no significa aceptar comportamientos que molestan o lastiman. Si este estilo de vida no es compatible con lo que buscas, debes priorizar tu bienestar emocional y dar un paso al costado. Suerte.