El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Roxana, de 38 años, quien vive en el distrito de Magdalena del Mar:

Doctora Moro, estoy pasando por una situación bastante complicada con mi novio, Pedro. Llevamos seis meses de relación, pero siento que ya no es el mismo hombre que me enamoró al principio. Recuerdo perfectamente los primeros días, cuando Pedro me sorprendía con flores, chocolates y me invitaba a lugares especiales. Parecía que estaba realmente interesado en hacerme sentir única y especial, y yo me sentía muy afortunada.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños, pero recientemente, algo me dejó en shock. La última vez que salimos, me pidió que pagara la mitad de la cuenta, y no en un lugar barato, sino en un restaurante caro. Me pareció completamente descortés y desconsiderado, sobre todo porque no tengo un gran salario y yo siempre había sido detallista con él.

Yo soy una persona que valora los gestos y las sorpresas, y me cuesta aceptar que ahora me sienta como si estuviera con alguien completamente diferente. No es solo esto, he notado que se ha vuelto más cerrado, más mesquino y menos atento. Ya he tenido relaciones con personas que mostraron actitudes similares, y no quiero que esta relación termine igual

Lo amo, pero no sé si estoy dispuesta a seguir soportando estos cambios. ¿Debo hablar con él y contarle todo esto o simplemente ponerle fin a la relación por otras razones? ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Querida Roxana, es importante que reflexiones sobre lo que realmente necesitas y valoras en una relación. Hablar con Pedro de manera honesta y abierta sobre cómo te sientes puede ser un primer paso, pero asegúrate de que sus respuestas sean satisfactorias. Si notas que no hay disposición al cambio o comprensión, podría ser hora de reconsiderar la relación.