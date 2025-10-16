Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Rocío, de 27 años, que nos escribe desde San Juan de Lurigancho.
Doctora Magaly Moro, llevo dos años de relación con Luis y últimamente siento que ya no soy su prioridad. Antes subía fotos conmigo, me comentaba todo en redes y hasta me dedicaba canciones. Pero desde hace unos meses borró casi todas nuestras fotos y ya no publica nada sobre nosotros.
Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo que las redes no son importantes, que lo nuestro no necesita mostrarse. Pero, doctora, me cuesta creerle, porque sí veo que sube historias con sus amigos o en el gimnasio, pero nunca conmigo. Eso me duele.
Hace poco, incluso, una amiga me mostró que una chica le comentó un corazón en una de sus fotos y él le respondió con un emoji sonriente. Cuando le reclamé, me dijo que era solo una amiga del trabajo y que yo estaba exagerando. Desde ese día, me quedé pensando si en verdad soy yo la insegura o si él está dando motivos para que dude.
Yo no quiero obligarlo a nada, pero siento que algo cambió. Antes era detallista y me hacía sentir especial. Ahora parece que quiere mantener nuestra relación en secreto. Incluso, cuando le pido una foto juntos, pone excusas o dice que no le gusta cómo sale.
Me preocupa que ya no sienta lo mismo o que esté con alguien más. No sé si exagero, pero tengo miedo de enfrentar la verdad. Lo amo, pero no quiero seguir sintiendo que ocultarme es una forma de amor. ¿Qué hago?
CONSEJO
Querida Rocío, cuando una relación empieza a perder la transparencia, es normal sentir inseguridad. No estás exagerando. Habla con Luis desde la calma y exprésale cómo te hace sentir su comportamiento. No se trata de obligarlo a publicar, sino de entender si su cambio tiene una razón válida. Si notas evasivas o falta de interés, plantéate si vale la pena seguir en una relación donde el amor parece esconderse.