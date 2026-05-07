Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Alejandra, de 29 años, que nos escribe desde Chorrillos.
Señora Moro, estoy cansada de intentar entender qué quiere Joaquín de mí. Siempre me esmero por hacerlo sentir bien, tengo ideas innovadoras para salir los fines de semana, soy detallista, pero a él parece que nada de eso le satisface y no entiendo por qué. Incluso le he propuesto terminar la relación por lo dañina en lo que se está convirtiendo, pero no quiere.
Dice que “me ama, a pesar de todo”. Y yo me pregunto a qué se refiere con ¿a pesar de todo?, ¿acaso hace un gran sacrificio al estar conmigo?. Me parece que no está valorando mi amor ni todo lo que le he ofrecido estos meses.
Lo peor de todo no es eso. Hace una semana me ha dicho que necesita tiempo para pensar bien las cosas. ¿Por qué no se arma de valor para decirme que ya no me quiere? Me enoja que sea poco empático y que no le importe que me sienta. Me lastima estar en esta situación porque creo que si se va de mi vida, yo podría sufrir mucho, pero también podría armarme de valor para superar la ruptura. Siento que no tengo norte y no me parece que sea justo.
¿Qué debo hacer, doctora? He pensando en luchar por lo nuestro, ir a terapia de pareja, pero dudo que Joaquín quiera acudir a un experto. Es un poco soberbio. ¿Qué decisión debo tomar? No quisiera que pase el tiempo y me arrepienta de lo que hice. Es muy confuso. Me cuesta mucho pensar con racionalidad. Aconséjeme, por favor.
CONSEJO
Estimada Alejandra, ahora mismo estás en un momento de mucha carga emocional, por eso todo se siente confuso. Antes de tomar decisiones definitivas, date un espacio para calmarte y recuperar claridad. Si él pidió tiempo, respétalo, pero pon también un límite a cuánto puedes esperar sin respuestas. No tomes decisiones desde el miedo a perderlo.