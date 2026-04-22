Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Luis, de 48 años, que nos escribe desde San Juan de Lurigancho).

Doctora Magaly, le escribo porque tengo un problema con mi pareja, Lorena, que cada vez se hace más evidente. Llevamos 10 años juntos y, aunque nos queremos, el tema del dinero se ha vuelto un motivo constante de tensión y empiezo a sentirme extremadamente agotado.

Yo soy más ordenado con los gastos, trato de ahorrar y planificar. Pero Lorena es más impulsiva y suele hacer compras sin consultarme. Al inicio de la relación no le daba tanta importancia, pero con el tiempo esto empezó a generar discusiones cada vez más fuertes.

Hemos tenido momentos en los que no llegamos bien a fin de mes por gastos que no estaban previstos. Cuando intento hablarlo, ella se molesta y dice que exagero o que también tiene derecho a disfrutar su dinero.

Esto ha hecho que incluso evite tocar el tema para no pelear, pero por dentro me genera incomodidad y preocupación. Siento que no estamos en la misma página y que eso afecta la estabilidad de la relación. Lo que me preocupa es que mi pareja cree que todo está perfecto entre nosotros, lo que evidencia que no se da cuenta de nada.

No sé cómo manejar esta situación sin que termine en discusión. No quiero que el dinero siga siendo un problema entre nosotros; no obstante, tampoco puedo ignorarlo como si nada pasara. Deseo su acertado consejo.

CONSEJO

Querido Luis, el dinero no es solo un tema económico, también refleja acuerdos y valores en pareja. Evitar la conversación solo posterga el conflicto. Establezcan reglas en consenso sobre gastos personales, compartidos y ahorro. Si no logran alinearse, una orientación financiera o terapia de pareja puede ayudarlos a encontrar equilibrio.