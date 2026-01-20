Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariana, de 37 años, del Breña.

Doctora Moro, últimamente me siento muy herida y confundida por algo que no sé cómo manejar. Mi pareja tiene el hábito de hablar mal de mí con sus amigos y su familia, y siempre hay algo que le molesta. Se queja de que cocino feo, que me despierto tarde o que soy desordenada con mis finanzas. Lo hace como si fuera normal que otros me juzguen o se burlen, y aunque le he dicho que no me gusta, sigue haciéndolo como si no importara.

Estos momentos me tienen confundida y frustrada. Me duele que alguien que dice quererme normalice hablar mal de mí con otros y que mis sentimientos parezcan no importar. Intento marcar límites y decirle que su proceder no está bien, pero parece no importarle. Cada vez que ocurre, me cuesta disfrutar de estar juntos y empiezo a preguntarme si realmente me respeta y me valora.

Ahora estoy en un dilema. Quiero que nuestra relación funcione y no deseo pelear constantemente, pero tampoco pretendo acostumbrarme a sentirme mal cada vez que habla de mí a mis espaldas. Me gustaría que entienda que sus palabras me hacen daño, que necesito sentirme respetada y busco establecer límites más firmes o replantearme si esta relación me conviene. ¿Sería mejor hablar con él de manera directa y clara sobre este hábito o debería tolerarlo?

CONSEJO

Mariana, que tu pareja hable mal de ti puede hacer que te sientas herida y alejada de él, y no es algo que se deba normalizar. Aunque lo haga para “bromear” y a tus espaldas, sus palabras te impactan. Vale la pena analizar bien cómo te afecta su proceder, reflexionar sobre tus límites y comunicarle que no estás dispuesta a tolerar más.