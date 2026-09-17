Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Jorge de 41 años, que nos escribe desde Salamanca.

Doctora Magaly, quiero contarle algo que me viene molestando de mi pareja. Cuando le ocurre algo bueno, como recibir una felicitación en el trabajo, conseguir un logro personal o tener una buena noticia, casi nunca me lo cuenta. Muchas veces me entero después, por sus amigos, familiares o incluso por alguna publicación que hace en sus redes sociales.

Yo sí comparto con ella todo lo que me pasa. Cuando tengo una buena noticia, ella es una de las primeras personas a las que busco para contársela porque me gusta compartir esos momentos con quien amo. Por eso me cuesta entender que conmigo no ocurra lo mismo. Siento que me está dejando fuera de una parte importante de su vida.

Ya se lo he dicho y me responde que no lo hace con mala intención, que simplemente no tiene la costumbre de contar todo lo que le pasa. También me dice que cuando se siente feliz prefiere disfrutar el momento y después conversar sobre eso. Yo trato de entenderla, pero no puedo evitar sentir que quizá no me considera tan importante como yo la considero a ella.

No quiero reclamarle cada vez que tenga una buena noticia porque podría terminar sintiéndose vigilada o presionada. Tampoco quiero guardar lo que siento y terminar resentido. La quiero mucho y nuestra relación funciona bien en otros aspectos, pero esto me hace preguntarme si realmente existe la confianza y cercanía que yo creo que tenemos. ¿Estoy exagerando al sentirme mal, doctora? ¿Debería aceptar que ella tiene otra forma de compartir sus cosas o insistir en que también me haga parte de esos momentos? Aconséjeme, por favor.

CONSEJO

Estimado Jorge, habla con tu pareja, exprésale que para ti esos momentos tienen valor porque disfrutas celebrarlos juntos y pregúntale qué hace que prefiera compartirlos con otras personas. Si después de hablarlo ella continúa excluyéndote de manera constante, tendrás que evaluar qué tan compatible es su forma de relacionarse con lo que tú esperas de una pareja.