Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariana, de 27 años, de Breña.

Doctora Moro, le cuento que con Luis llevamos casi tres años y la verdad, nuestras tardes eran lo mejor porque salíamos a caminar por el centro, nos reíamos con cualquier tontería, cocinábamos juntos los domingos y los fines de semana siempre terminaban siendo pequeñas aventuras.

Lastimosamente, hace unas semanas todo cambió. Luis me dijo de manera muy directa que le molestaba que siga saliendo con algunos amigos los fines de semana. Me dijo que “si vamos a seguir juntos, tienes que pasar más tiempo conmigo y menos con ellos”. No fue un comentario casual, yo sentí que lo dijo como si fuera una regla, y me dejó helada.

Desde entonces, cada vez que propongo juntarme con mis amigos, se pone distante o hace comentarios sobre con quién estoy y qué debería hacer. Antes podía contarle todo de mis salidas y reírnos juntos, pero ahora siento que cualquier plan afuera es un problema.

Me duele porque quiero estar con él, pero también quiero mantener mi vida social. Mis amigos me hacen reír, me apoyan y me dan energía, y siento que él quiere que renuncie a eso para que todo gire alrededor de su tiempo. Cada conversación termina tensa y yo termino sintiéndome culpable por algo que antes era natural.

Me duele pensar que algo tan básico como mis amistades pueda poner en riesgo lo que construimos juntos. ¿Debo ceder para mantener la paz o seguir manteniendo mis amistades sin sentirme culpable?

CONSEJO

Estimada Mariana, que tu pareja quiera que cambies hábitos que forman parte de tu vida social no es algo menor. Tus amigos son parte de tu identidad, y es normal que te sientas confundida y dolida. Conversen sobre lo que necesitas y lo que no estás dispuesta a sacrificar. Escucha también lo que él siente, pero recuerda que una relación sana respeta tus límites y busca acuerdos sin que ninguno desaparezca de su propia vida. Suerte.