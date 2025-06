Ángela (39, Los Olivos). Doctora, me siento destrozada. Hace poco me enteré de que mi actual pareja tuvo un romance con mi mejor amiga cuando nos dimos un tiempo. Esto ocurrió hace seis meses. Recuerdo que empecé a notar a Luis muy distante; todo le molestaba, y por más que yo intentaba que estuviéramos bien, discutíamos a cada rato. Fue entonces que me propuso darnos un tiempo. Me dolió muchísimo, la pasé fatal, y justo por esas fechas también me distancié de mi mejor amiga. En ese momento sentí que todo lo malo me caía encima, pero jamás imaginé que ellos se alejaran de mí para estar juntos.

Después de un mes, Luis me buscó. Me dijo que en ese tiempo se había dado cuenta de lo valiosa que soy y que quería luchar por nuestro amor. Me pareció sincero y decidí darle otra oportunidad. Desde entonces, nuestra relación mejoró bastante y yo también retomé la amistad con Flor. Pensé que lo peor había pasado.

Pero todo se vino abajo el día que me encontré con una amiga del colegio. Me dijo: “Oye, te felicito, cómo pudiste perdonar a Luis y Flor y seguir como si nada”. Me quedé helada. Le pregunté a qué se refería y me soltó todo. Casi me desmayo. Fui a encarar a Luis y lo aceptó. Luego, Flor me llamó llorando para pedirme perdón. No sabía qué decir, no podía ni pensar.

Me cuesta creer que las dos personas en las que más confiaba me hayan traicionado así. ¿Qué hago, doctora? ¿Cómo se sigue después de algo así?

CONSEJO

Estimada Ángela, tu dolor es válido y profundo. Antes de decidir, date espacio para procesar lo ocurrido. La traición de dos personas tan cercanas rompe la confianza y merece reflexión. Pregúntate si puedes reconstruir desde la verdad o si seguir significaría negarte a ti misma. El perdón no siempre implica continuar; a veces, es el primer paso para sanar y soltar.