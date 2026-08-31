Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de María de 28 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Doctora Magaly Moro, le escribo muy angustiada porque me acabo de casar y ya tengo un dilema en casa. Yo jamás he sido amante de la cocina, pero por el inmenso amor que le tengo a mi esposo, aprendí a preparar varios potajes para consentirlo. Hace unos días le dije con mucha ilusión que quería aprender a preparar sus platillos favoritos para engreírlo. Jamás me imaginé que él, en su inocencia, no tendría mejor idea que pedirle a su mamá que me enseñe.

Ahora me siento acorralada en mi propio hogar porque mi suegra ha tomado esto como una misión personal. Ella amenaza constantemente con venir a nuestra casa para darme clases intensivas en la cocina. La verdad es que me da terror esa idea, pues siento que la presión de tenerla encima me superará. No es que me lleve mal con ella, pero estoy segura de que no me tendrá paciencia.

Si ella viene a supervisar mi sazón, presiento que la tensión ganará y terminaremos discutiendo. Yo valoro la armonía de mi recién estrenado matrimonio y quiero evitar a toda costa un choque familiar. Sé que mi esposo lo hizo con la mejor intención, pero provocó un problema donde solo había un gesto de amor. No hallo la manera de frenar a mi suegra sin que se sienta rechazada u ofendida por mi negativa.

¿Cómo puedo librarme de esta “amenaza” culinaria sin alterar la paz con mi nueva familia? Deseo mantener la buena relación con ella, pero marcando los límites necesarios.

CONSEJO

Querida María, es comprensible tu temor, pero debes priorizar la paz de tu nuevo hogar. Habla con tu esposo con total honestidad y explícale con dulzura que prefieres aprender sus gustos a tu propio ritmo. Agradece a tu suegra su intención, pero proponle compartir otros momentos juntas lejos de la cocina para no desgastar la relación.