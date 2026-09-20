Activistas de la organización Peta participaron en una protesta para pedir a los legisladores que introduzcan enmiendas en la Ley de Prevención de la Crueldad hacia los Animales (PCA) y que se apliquen en la India castigos más severos por los actos de crueldad contra los animales.

Los participantes, ataviados con trajes tradicionales de diferentes estados de la India y máscaras geométricas de animales, llevaban carteles en los que se leía: “Por favor, endureced las leyes de protección de los animales” o “Por favor, protegednos de los crímenes”.

La actual ley sanciona con una multa de menos de 1 dólar el golpear, torturar, abandonar, encadenar por tiempo prolongado o privar de alimento a un animal.

Ley de crueldad

La Ley de Prevención de la Crueldad contra los Animales (PCA) de la India fue promulgada originalmente en 1960.

El principal argumento de Peta y otras organizaciones locales para exigir reformas urgentes es que sus sanciones económicas han quedado completamente obsoletas y no sirven como castigo disuasorio